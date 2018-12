Nicola Beer, Europa-Spitzenkandidatin der FDP.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Alle Schüler sollten nach dem Willen der FDP für mindestens ein halbes Jahr in einem anderen EU-Staat in die Schule gehen können. "Gymnasiasten und Studenten gehen schon relativ viel ins Ausland", sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer.



"Aber wir wollen gerade die breite Masse der Schülerinnen und Schüler, auch die in den Haupt- und Realschulen sowie Berufsschulen, erreichen." Beer zieht für die FDP als Spitzenkandidatin in den Europawahlkampf. Ende Mai wird ein neues Europaparlament gewählt.