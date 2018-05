Seniorin in Deutschland. Archivbild Quelle: Armin Weigel/dpa

Die Armutsgefährdung von Frauen hat in den vergangenen Jahren in Deutschland deutlich zugenommen. Darauf machte die Linke im Bundestag unter Berufung auf Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat aufmerksam. So stieg der Anteil der von Armut bedrohten Frauen binnen zehn Jahren von 13 Prozent bis 17,8 Prozent im Jahr 2016.



Waren 2006 noch 5,4 Millionen Frauen in Deutschland armutsgefährdet, waren es zehn Jahre später 7,3 Millionen. Besonders betroffen sind Seniorinnen.