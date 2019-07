Millionen Deutsche haben kein Geld für einen Urlaub. Archivbild

Millionen Bundesbürger können es sich nicht leisten, in den Urlaub zu fahren. Etwa jeder Siebte konnte im vergangenen Jahr nicht einmal eine Woche weg von zuhause bezahlen. Das geht aus Daten des Europäischen Statistikamts Eurostat hervor. Allerdings ist der Anteil in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. In vielen Ländern Europas sieht es zudem noch schlechter aus.



In Deutschland sind besonders Alleinerziehende betroffen. Auch mehr als jeder fünfte Rentner kann nicht reisen.