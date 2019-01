Nicola Beer auf dem Dreikönigstreffen der FDP.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Bei ihrem Europaparteitag will die FDP an diesem Sonntag ihre Kandidaten für die Wahl zum EU-Parlament am 26. Mai küren. Zur Spitzenkandidatin soll Generalsekretärin Nicola Beer gewählt werden. Die FDP will ihre drei Sitze im EU-Parlament verdreifachen.



Die Delegierten wollen außerdem das Wahlprogramm beschließen. "Die Einheit Europas ist das Beste, was uns passieren konnte", heißt es im Leitantrag des Vorstands. In ihren Programm schlagen die Liberalen den Schüleraustausch für alle vor.