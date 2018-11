Wäre da nicht der grüne Ministerpräsident Kretschmann, der am Samstag noch für Unruhe sorgte, obwohl er persönlich gar nicht anwesend war in Leipzig. In einem Zeitungsinterview sprach er von "testosterongesteuerten Männerhorden", die man nicht alle zusammen in Großstädten unterbringen dürfe, sondern besser in der Pampa. Der Ärger darüber war groß, besonders im eigenen Landesverband aus Baden-Württemberg. Doch öffentlich wurde auch das runtergespielt. Die Sprache sei nicht angemessen, aber inhaltlich habe Kretschmann doch Recht mit seiner Kritik an den von der Bundesregierung geplanten Ankerzentren für Flüchtlinge.