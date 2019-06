Die Parlamentarische Versammlung des Europarates. Symbolbild

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Die Ukraine hat ihren Botschafter beim Europarat abberufen. Er sei am Dienstag zurückbeordert worden, teilte der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin mit. Das Gremium habe das Vertrauen Kiews verloren und es werde extrem schwierig sein, es wiederherzustellen.



Am Montag hatte Russland sein Stimmrecht in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats wieder erhalten. Wegen der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim war es Moskau 2014 entzogen worden.