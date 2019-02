In Deutschland ist die Bewegung nicht einheitlich und hat unterschiedliche Erwartungen an die Politik. Seit Anfang Januar organisiert der Porsche-Mitarbeiter Ioannis Sakkaros Demonstrationen gegen Diesel-Fahrverbote in Stuttgart. Zunächst kamen 250 Menschen, vergangenen Samstag schon 1.200. Der 26-Jährige rechnet für die nächsten Kundgebungen mit massivem Zulauf und mit dem Anwachsen einer überregionalen Protestbewegung auf deutschen Straßen. Auch in anderen deutschen Städten wie Erfurt und München seien Demos bereits in Planung, sagte Sakkaros der Deutschen Presse-Agentur. Gegen eine Vereinnahmung von Parteien wehrt er sich, er will seinen Protest als Bürgerbewegung verstehen.