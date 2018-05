Katastrophen werfen die Allianz nicht aus der Bahn. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Die Allianz hat ein für viele Versicherer sehr teures Katastrophenjahr gut überstanden. Europas größter Versicherer konnte die Kosten von Stürmen, Erdbeben oder Waldbränden durch gute Geschäfte in der Lebens- und Krankenversicherung und in der Vermögensverwaltung mehr als ausgleichen.



2017 stieg der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro, wie Vorstandschef Oliver Bäte in München berichtete. Der Nettoprofit ging leicht auf 6,8 Milliarden Euro zurück.