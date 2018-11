Die Europäische Volkspartei wählt heute in Helsinki ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019 und das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Bewerber sind der CSU-Politiker Manfred Weber und der frühere finnische Premier Alexander Stubb.



Weber gilt als Favorit. Der 46-jährige CSU-Vize führt seit 2014 die EVP-Fraktion im Europaparlament. CSU-Chef Horst Seehofer warb in Helsinki für seinen Vize. Weber stehe in der "Traditionslinie der großen Europäer in der CSU", sagte er.