Christian Lindner spricht im Bundestag. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die FDP strebt zur Europawahl im kommenden Jahr eine Zusammenarbeit mit der Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an. Die FDP stehe der Bewegung En Marche von allen deutschen Parteien inhaltlich am nächsten, sagte FDP-Chef Christian Lindner der Funke Mediengruppe.



Überall in Europa seien christ- und sozialdemokratische Parteien zu erschöpft, um sich dem Populismus von links und rechts entgegenzustellen, sagte Lindner. Für die liberalen Kräfte sei das eine Chance.