Maros Sefcovic will Spitzenkandidat der Sozialdemokraten werden. Quelle: Soeren Stache/dpa

Der slowakische Sozialdemokrat Maros Sefcovic will 2019 neuer EU-Kommissionspräsident werden - und macht damit dem CSU-Politiker Manfred Weber Konkurrenz. Sefcovic bewarb sich heute offiziell um die Spitzenkandidatur. Derzeit ist er Kommissionsvizepräsident.



Als Sozialdemokrat wolle er die Spaltung zwischen Arm und Reich, aber auch zwischen Ost und West überwinden und Brücken bauen, sagte Sefcovic in seiner Bewerbungsrede. Der 52-Jährige gehört der EU-Kommission seit 2009 an.