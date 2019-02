Europäisches Parlament in Straßburg.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Vor der nächsten Europawahl am 26. Mai hat das Europaparlament seine Strategie vorgestellt, mit der es die Bürger zur Teilnahme bewegen will. Diese Wahl sei eine der "wichtigsten demokratischen Übungen weltweit", betonte der Sprecher des Parlaments, Jaume Duch Guillot, in Straßburg.



Die Internet-Seite www.european-elections.eu erläutert in den 24 Amtssprachen die Prozedur des Urnengangs. www.what-europe-does-for-me.eu zeigt, was die EU-Politik ganz konkret in der eigenen Region oder Stadt bewirkt.