heute.de: Gegen die Stimmen der Liberalen und Grünen wird in Europa aber niemand mehr regieren können?



Bach: Im Europaparlament sind die Grünen nicht so stark wie in Deutschland. Hierzulande ist ihr Erfolg auch nicht so sehr eine parteipolitische Frage, sondern eine des Generationenkonflikts. Die junge Generation will im Hinblick auf Überlebenschancen stärker als bisher die Zukunft mitgestalten und klagt die Älteren an, nicht genug gegen den Klimawandel unternommen zu haben.