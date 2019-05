Yanis Varoufakis stellt seine Bewegung "DiEM25" im März in Brüssel vor.

Quelle: dpa

Außerdem setzt sich die 2016 gegründete Bewegung unter anderem für eine offene EU-Flüchtlings- und Migrationspolitik ein, für ein Grundeinkommen, eine stärkere Transparenz von Regierungen und Institutionen in ganz Europa. Langfristig strebt die DiEM25 zudem eine gesamteuropäische Verfassung an. Diese soll die bisher gültigen EU-Verträge ersetzen.



Bei der Europawahl wird die DiEM25 mit je zehn Kandidatinnen und zehn Kandidaten als erste europaweite Liste mit einer gemeinsamen politischen Agenda in mindestens neun EU-Mitgliedstaaten antreten. Während seiner Wahlkampftour durch Deutschland begrüßt Varoufakis seine Zuhörer gern per Handschlag und seinem markanten Lächeln. Er will Nähe vermitteln und den Menschen nach eigenen Worten verständlich machen, "warum bestimmte Dinge in ihrem Alltag verbunden sind mit Europa".