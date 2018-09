Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz. Archivbild Quelle: Andre Rodrigues/dpa

Der frühere SPD-Vorsitzende Martin Schulz will nicht Spitzenkandidat seiner Partei für die Europawahl im kommenden Jahr werden. "Ich bin Bundestagsabgeordneter und werde in Berlin und im Deutschen Bundestag bleiben", sagte der ehemalige Präsident des Europaparlaments der "Passauer Neuen Presse".



Er werde aber im Wahlkampf mitmischen. "Ich werde bei der Umsetzung des Europa-Kapitels aus dem Koalitionsvertrag nicht lockerlassen". Deutschland müsse sich an die Spitze stellen.