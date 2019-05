Eine Frau bei der Stimmabgabe. Symbolbild

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Bei der Europawahl zeichnet sich in vielen EU-Staaten eine teils deutlich höhere Wahlbeteiligung ab als vor fünf Jahren. In Ungarn und der Slowakei war der Zulauf bislang höher als bei den bisherigen Europawahlen der beiden Länder. In Polen stimmten in den ersten fünf Stunden nach Öffnung etwa doppelt so viele Bürger ab wie 2014.



In Spanien lag die Beteiligung bis zum Nachmittag zehn Punkte über der vor fünf Jahren. Auch etwa in Frankreich und Rumänien stieg die Beteiligung.