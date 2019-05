Eine Frau steht vor einem Wahllokal.

Quelle: Alberto Pezzali/XinHua/dpa

Unter dem Schlagwort #DeniedMyVote - also etwa "Meine Stimme verweigert" - haben sich in sozialen Medien die Klagen von EU-Bürgern gehäuft, die in Großbritannien nicht an der Europawahl teilnehmen durften.



Hintergrund ist, dass EU-Bürger ein Formular abgeben mussten, in dem sie versicherten, nicht in ihrem Heimatland abzustimmen. Informationen darüber, so der Vorwurf, seien aber bei vielen zu spät oder gar nicht angekommen. Großbritannien und die Niederlande gaben heute den Auftakt für die Wahl.