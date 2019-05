Farage hat die regierenden Konservativen in dieser Wahl vernichtet und keiner, der nun als Nachfolger für Theresa May ernstgenommen werden will, kommt daran vorbei: Muskeln spielen lassen, aufplustern. Frei nach dem Motto: Wir verlassen die EU am 31. Oktober, mit oder ohne Abkommen. Punkt. Basta.



Allerdings hat die parlamentarische Mehrheit einen No-Deal-Brexit mehrmals ausgeschlossen. Und die Drohung, dem Neuen an die Spitze per Misstrauensvotum die kürzeste Amtszeit der Geschichte zu bescheren, könnte wirken.