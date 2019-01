Katarina Barley (SPD), Spitzenkandidatin für die Europawahl.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Vor der Abstimmung des britischen Parlaments über den Brexit hat Justizministerin Katarina Barley Nachverhandlungen eine Absage erteilt. "Das ausgehandelte Abkommen ist ein gutes Ergebnis", sagte die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl dem "Tagesspiegel".



Es führe kein Weg daran vorbei, dass ein Land die Vorteile der EU-Mitgliedschaft verliere, wenn es austrete. Was die Abstimmung betrifft, deutet sich nach Auffassung von Beobachtern eine Niederlage von Premierministerin May an.