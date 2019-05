Es geht bei der Wahl aber mittelbar auch darum, wie die Große Koalition in Berlin weiter zusammenarbeitet. Dabei spielt eine Rolle, dass parallel am Sonntag in Bremen ein neues Landesparlament gewählt wird und in zehn Bundesländern Kommunalwahlen anstehen. Sollte die SPD in Europa noch schwächer als erwartet abschneiden und ihre einstige norddeutsche Hochburg Bremen an die CDU verlieren, könnten die Verwerfungen in der Partei und damit auch in der Großen Koalition dramatisch zunehmen. Erwartet wird, dass bei den Sozialdemokraten das Ergebnis dann vor allem der Partei- und Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles angelastet wird.