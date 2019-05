Carles Puigdemont lebt in Brüssel im Exil. Archivbild

Quelle: Riccardo Periggiani/AP/dpa

Der seit 18 Monaten in Brüssel im Exil lebende katalanische Ex-Regionalpräsident und Separatistenführer Carles Puigdemont darf bei der Europawahl ins Rennen gehen. Das entschied eine Richterin am Madrider Verwaltungsgericht. Sie kippte damit eine Entscheidung der spanischen Wahlbehörde, die eine Kandidatur Puigdemonts untersagt hatte.



Puigdemont will bei der Europawahl am 26. Mai als Spitzenkandidat des separatistischen Bündnisses Gemeinsam für Katalonien/Freie für Europa ins Rennen gehen.