Und heute? Heute ist die Partei längst fest in der deutschen Politiklandschaft verwurzelt. Und das soll so auch in Europa werden. "Europa: darum kämpfen wir" - damit ist das Motto des dreitägigen Parteitreffens überschrieben.



"Die Zukunft ist europäisch - nicht national", sagt Geschäftsführer Kellner - und dem fühlen sich die Grünen verpflichtet. Sei es in der Migrationspolitik, der Wirtschafts- oder auch der Umweltpolitik. Das Anliegen der Grünen ist: Europa gegen die Angriffe von rechts-nationalen Parteien zu verteidigen.