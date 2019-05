Insgesamt können in den 28 EU-Staaten bis zum Sonntag mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte über die 751 Abgeordneten des neuen Europaparlaments mitentscheiden. Amtliche Länder-Ergebnisse und eine erste Hochrechnung des EU-Parlaments zum Wahlausgang in ganz Europa werden erst am Sonntagabend kurz nach 23 Uhr erwartet - nach Schließung der letzten Wahllokale in Italien.



In Irland können die rund 3,7 Millionen Wahlberechtigten am Freitag bis 23 Uhr ihre Stimmen abgeben. Anschließend will die irische Rundfunkanstalt RTÉ eine erste Prognose veröffentlichen. In Tschechien, wo zwei Tage lang abgestimmt wird, sind die Wahllokale am Freitag von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Die rund 8,5 Millionen Wahlberechtigten können ihre Stimmen dort auch noch am Samstag zwischen 8 Uhr und 14 Uhr abgeben. Prognosen und Hochrechnungen sind in Tschechien nicht geplant.