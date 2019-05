Carles Puigdemont.

Quelle: Riccardo Periggiani/AP/dpa

In Spanien hat die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Ministerpräsident Pedro Sanchez die Europawahl klar gewonnen. Die PSOE kam nach Auszählung von mehr als 94 Prozent der Stimmen auf 32,8 Prozent und 20 Mandate - sechs mehr als 2014.



Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont wird mit seiner Partei "Junts per Catalunya" als Europaabgeordneter in die Politik zurückzukehren. Ein Gericht in Madrid hatte zuletzt seine Kandidatur zugelassen.