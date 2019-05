Zuerst hat das Strache-Video auch hierzulande die Politik aufgewirbelt und insbesondere die AfD zerzaust. Denn seit langem - und ungeachtet des Skandals - ist und bleibt die FPÖ erklärtes Vorbild und Traumpartner der deutschen Rechtspopulisten. Die FPÖ selbst dürfte an der Wahlurne erwartbar leiden, für die AfD ist das Ausmaß der Folgen noch offen. Wechselwähler, die eigentlich nur ihrer Regierung per AfD-Stimme einen Denkzettel verpassen wollen, werden vom sichtbar gewordenen moralischen Abgrund der Partner-Populisten ihren Schritt vielleicht noch einmal überdenken. Wirklich überzeugte AfD-Anhänger dürften sich allerdings kaum abhalten lassen. In Bremen verliert die AfD im Umfragetrend einen Prozentpunkt und liegt jetzt bei sieben Prozent. In der aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen zur Europawahl kommt die AfD allerdings auf unveränderte zwölf Prozent. 2014 lag die Partei noch bei 7,1 Prozent.