In der kleinen Halle in Louverné ist es ein einstündiges Frage- und Antwortspiel - selten erlebt man in Frankreich einen Minister so volksnah, so unprätentiös. Er schüttelt Hände, macht geduldig Selfies. Le Maire hat eine klare Botschaft: macht Werbung bei Euren Nachbarn, Freunden, bei der Familie - alle sollen zur Wahl gehen. Ein Mann fragt: "Als ich jung war, da wurde der Euro eingeführt, Mitterrand und Kohl gaben sich die Hand über den Gräbern von Verdun - damals regte Europa zum Träumen an. Was soll ich meinem Sohn sagen? Was macht Europa so anziehend für uns? Wo sind die Träume?" Einen Europatraum für neuen Europa-Enthusiasmus hat Monsieur le Ministre nicht parat. Aber die Warnung: "Wir sind auf einem guten Weg in Frankreich, die Wirtschaft wächst". Soll heißen: macht das nicht kaputt, geht zur Wahl.