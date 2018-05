In der spanischen Hauptstadt Madrid durchsuchten die Fahnder nach Angaben des Innenministeriums drei Gebäude. Bei zwei Gebäuden handele es sich um besetzte Häuser. Bei den Ermittlungen seien drei spanische Männer identifiziert worden, die am Rande des G20-Gipfels in Hamburg "beträchtliche Sachschäden" verursacht hätten und an "gewaltsamen Aktionen gegen Polizisten" beteiligt gewesen seien, erklärte das Ministerium in Madrid.



Im schweizerischen Kanton Aargau befragte die Staatsanwaltschaft einen 27 Jahre alten Verdächtigen, wie die Agentur SDA berichtete. Bei der Befragung des Schweizers seien zwei Polizeibeamte aus Hamburg dabei gewesen. Auf Bitten aus Hamburg seien in der Ortschaft Bremgarten zwei Liegenschaften durchsucht worden.