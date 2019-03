Die Europäer recyceln immer mehr Plastikverpackungen.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Das Recycling von Plastikverpackungen in Europa nimmt zu. Rund 42 Prozent des Kunststoffverpackungsmülls in der EU wurden 2016 wiederverwendet, wie das EU-Statistikamt Eurostat mitteilte. 2005 hatte der Anteil noch bei 24 Prozent gelegen. Der Rest wird verbrannt oder landet in der Umwelt.



In den vergangenen Jahren gab es zunehmend mehr Verpackungsmüll. 2017 wurden in Deutschland laut Verpackungsbranche knapp 4,4 Millionen Tonnen Kunststoffverpackungen produziert.