In ganz Europa wollen Menschen gegen die Reform protestieren.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Kurz vor der entscheidenden Abstimmung über die Reform des Urheberrechts im EU-Parlament wollen heute Tausende in Europa gegen das Vorhaben protestieren. Gegner der Reform und vor allem des Artikels 13 haben Demonstrationen in rund 20 Ländern angekündigt, darunter in Deutschland, Österreich und Polen.



Kritiker fürchten, dass Uploadfilter zum Einsatz kommen könnten, mit denen beim Hochladen das Urheberrecht überprüft werde. Dies führe zu Zensur, weil die Filter auch legale Inhalte blockten.