Ryanair-Kunden drohen möglicherweise Flugausfälle. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Beim irischen Billigflieger Ryanair kündigt sich der erste Pilotenstreik der Geschichte an. Die Vereinigung Cockpit (VC) hat zu Streiks an den deutschen Basen aufgerufen. Zuvor hatten bereits Gewerkschaften in Italien und Portugal für Arbeitskämpfe mobilisiert.



Ziel der europaweit koordinierten Aktionen seien marktgerechte Arbeits- und Vergütungsbedingungen, teilte VC mit. Die VC nannte keine Termine für die geplanten Ausstände. Die Weihnachtstage sollen aber nicht bestreikt werden.