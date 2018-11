Ich bin davon überzeugt, dass es an vielen Punkten noch mehr Europa geben muss. Natürlich sind die Kapitalmärkte und wirtschaftlichen Strukturen bereits in einem europäischen System in vielerlei Hinsicht vereinheitlicht. Aber wenn man beispielsweise als Arbeitnehmer von einem Land in ein anderes wechseln möchte, ist das immer noch äußerst kompliziert. An den Stellen, wo es für den einzelnen Bürger relevant wird, gibt es noch zu wenig Europa. Das würde sich in einer "Europäischen Republik" ändern.