Rob Muffels Quelle: dpa

Rob Muffels hat den deutschen Freiwasserschwimmern bei den European Championships die zweite EM-Medaille beschert. Der 23-Jährige holte sich im kalten Loch Lomond nördlich von Glasgow nach 1:49:33,7 Stunden über die olympischen zehn Kilometer Bronze. Tags zuvor hatte er über die halbe Distanz Edelmetall noch um elf Sekunden verpasst.



Gold ging bei 16,7 Grad Wassertemperatur im größten See Schottlands an den niederländischen Olympiasieger und Weltmeister Ferry Weertman vor dem Ungarn Kristof Rasovsky. Bei den Frauen war am Morgen die WM-Siebte Finnia Wunram auf den fünften Platz geschwommen.