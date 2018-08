Charlotte Becker, Lisa Brennauer, Mieke Kroger und Gudrun Stock Quelle: reuters

Der deutsche Frauen-Vierer hat in der 4000-Meter-Mannschaftsverfolgung Bronze für die deutschen Bahn-Radsportler bei den Europameisterschaften in Glasgow geholt. Charlotte Becker, Lisa Brennauer, Mieke Kröger und Gudrun Strock bezwangen im Rennen um Platz drei in deutscher Rekordzeit von 4:23,105 Minuten das Quartett aus Polen. Im Viertelfinale waren die Deutschen in 4:23,754 Minuten auch schon Rekord gefahren.



Der Männer-Vierer hatte sein kleines Finale zuvor gegen Großbritannien verloren und landete auf dem vierten Platz.