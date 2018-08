Florian Wellbrock wird Dritter Quelle: ZDF

Florian Wellbrock hat bei der Schwimm-EM in Glasgow seine zweite Medaille gewonnen. Drei Tage nach seinem Triumph über 1500 Meter Freistil schwamm er im 800-Meter-Finale in deutscher Rekordzeit von 7:45,60 Minuten zu Bronze. Sieger wurde der Ukrainer Michailo Romantschuk vor dem Olympiasieger Gregorio Paltrinieri (Italien).



"Das war vorne schon ziemlich schnell", sagte Florian Wellbrock in der ARD: "Aber auf so einer Bühne musst du das so machen. Wenn man um Medaillen mitschwimmen will, muss man das Rennen so aufziehen."