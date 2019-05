Fotograf Johnny

Auch wenn die Migration kein Reizthema wie in vielen anderen EU-Staaten ist, fühlen sich viele Portugiesen von der EU-Politik vernachlässigt: Die Mieten steigen, Viertel werden in rasender Schnelligkeit gentrifiziert und die Portugiesen müssen aus den Städten aufs Land ziehen. Es ist eine Schattenseite des boomenden Tourismus, der zugleich mehr Wohlstand, aber auch neue Sorgen bringt. So auch für Johnny, einen jungen Fotografen, den wir in Lissabon begleitet haben. Er wünscht sich von der EU stärkere Regulierungen des Wohnungsmarkts, damit die Portugiesen nicht von Touristen vertrieben werden. Ein Problem, das längst nicht nur in Lissabon die Menschen beschäftigt.