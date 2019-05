In Maastricht wurde 1992 aus einer bestehenden Wirtschaftsgemeinschaft - der Europäischen Gemeinschaft (EG) - eine politische Union, die EU von heute, in ihren Grundzügen geschaffen. Hier beschlossen zwölf teilnehmende EG-Staaten eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres sowie eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. So wollen sie bei internationalen Krisen schneller agieren und sich beispielsweise in Sachen Asylpolitik und Kriminalitätsbekämpfung schneller absprechen können.