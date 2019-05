Anlässlich der Europawahl vom 23. bis zum 26. Mai 2019 wollen wir wissen, was die Bürger Europas bewegt und wie sie zur EU stehen. Wir, Greta Buschhaus und Dara Hassanzadeh, reisen mit einem britischen Mythos durch Europa - Europeans' Corner als Speakers' Corner. In die Städte, die EU-Geschichte geschrieben haben: nach Lissabon, Rom, Maastricht, Schengen, Dublin und Visegrad. Europeans' Corner reist mit uns. Hier können sich die EU- Bürger Frust oder Begeisterung von der Seele reden: über den Brexit, Bürokratie oder was sie vor den Wahlen sonst so beschäftigt.

Bildquelle: ZDF