Die Gemeinde Schengen steht symbolisch für den Inhalt ihres gleichnamigen Abkommens: Mitten im Dreiländereck gelegen trennt nur eine Brücke die luxemburgische Stadt von Deutschland und Frankreich. Getankt wird in Luxemburg, in den Supermarkt geht man in Deutschland und in Frankreich ins Restaurant. So gibt es in Schengen nur einen Supermarkt, in der gegenüberliegenden deutschen Gemeinde Perl gleich sieben. Grenzen können sich die Bürger Schengens gar nicht mehr vorstellen, erzählen sie uns auf unserer Europeans Corner. "Ein Leben mit Grenzen kann ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ich hoffe einfach, dass es so bleibt!", sagt Sofia Pereira.



Von allen Abkommen und Verträgen der Europäischen Union ist das Schengener Abkommen wohl das greifbarste - und eines, das die EU-Zugehörigkeit maßgeblich gestärkt hat. Die Europäer unternehmen jedes Jahr rund 1,25 Milliarden Reisen innerhalb des Schengen-Raums. Während unserer Europeans' Corner-Reise über den Kontinent wird die Grenzenlosigkeit innerhalb der EU immer wieder als größter Vorteil Europas genannt. Die jungen Europäer schwärmen von dem Luxus, in ganz Europa problemlos studieren und Freunde haben zu können, die man ohne große Hürden besuchen kann.