Während in Ungarn 2003 noch ein Großteil der Bevölkerung für den EU-Beitritt stimmte, stehen ihr heute viele kritisch gegenüber. Die Regierung Ungarns ist strikt gegen Vorschläge der EU, was die Verteilung von Geflüchteten angeht, und baute Zäune an den Grenzen zu Serbien und Kroatien. Regierungschef Viktor Orban will nicht, dass Ungarn ein "Einwanderungsland" wird.