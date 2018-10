Europol Hauptquartier in Den Haag. Quelle: Nicolas Maeterlinck/BELGA/dpa

Internationale Ermittler haben nach Angaben von Europol in den vergangenen fünf Jahren 241 Opfer von Kinderpornografie identifiziert und vor weiterem sexuellen Missbrauch in Sicherheit gebracht.



Durch internationale Zusammenarbeit und spezielle Ermittlungstechniken seien 94 mutmaßliche Täter in 28 Ländern festgenommen worden. Das teilte Europol in Den Haag mit. Europol ermittelt in einer Datenbank mit mehr als 32 Millionen Fotos und Videos mit Kinderpornografie.