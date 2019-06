Bitcoin-Münzen. Symbolbild

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

In den Niederlanden und in Großbritannien sind sechs Personen wegen mutmaßlichen Diebstahls der Digitalwährung Bitcoin in Millionenhöhe festgenommen worden. Die fünf Männer und eine Frau wurden in Gewahrsam genommen, wie die europäische Polizeibehörde Europol mitteilte.



Dem Einsatz ging eine 14-monatige Untersuchung voraus. Den Festgenommenen wird vorgeworfen, sich auf einer Webseite Zugang zu virtuellen Geldbeuteln verschafft zu haben, die Bitcoins im Wert von 24 Millionen Euro enthielten.