Quelle: ZDF

Der nächste Eurovision Song Contest (ESC) findet im Mai 2020 in der niederländischen Hafenstadt Rotterdam statt. Dies teilte der niederländische Rundfunk NPO in Hilversum mit. Zuletzt stand auch Maastricht noch als Austragungsort für den weltweit größten Musikwettbewerb zur Auswahl.



Nach dem Sieg des niederländischen Sängers Duncan Laurence mit der Ballade "Arcade" beim vergangenen ESC in Tel Aviv sind die Niederlande zum fünften Mal Gastgeberland.