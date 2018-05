Alexander Rybak hat den Song Contest 2009 gewonnen. Quelle: Markku Ulander/Lehtikuva/dpa

Die 26 Finalteilnehmer beim Eurovision Song Contest 2018 stehen fest. Beim zweiten Halbfinale schafften erneut viele der Favoriten den Einzug in die Mega-Show am Samstag, darunter der Norweger Alexander Rybak, der bereits 2009 den Wettbewerb gewonnen hatte.



Der deutsche ESC-Kandidat Michael Schulte mit seiner Ballade "You let me walk alone" über seinen verstorbenen Vater ist automatisch für das Finale gesetzt, weil Deutschland zu den großen Geldgebern des ESC gehört.