Im Interview mit dem ZDF erklärt Professor Markus Brunnermeier, der mit einer internationalen Arbeitsgruppe die ESBies entwickelt hat, wie das Konzept funktioniert. Eine Schuldenagentur bündelt Staatsanleihen verschiedener Euroländer in einem Fonds. "Die verschiedenen Staatsanleihen werden bis zu einem maximalen Anteil von 60 Prozent zum Marktpreis von diesem Fonds aufgekauft. Die deutschen Staatspapiere werden zu einem höheren Preis aufgekauft als Papiere anderer Staaten. Dann wird der gebündelte Fonds in einem Senior Bond, den European Safe Bond (ESBies), und in einen Junior Bond tranchiert", erklärt Brunnermeier.



Das kann man sich laut Brunnermeier am besten "wie einen Sektbrunnen vorstellen". Werden Gewinne ausgeschüttet, wird als erstes das oberste Glas, die European Senior Bonds, aufgefüllt. Erst wenn dieses voll ist und überläuft, schwappen die Gelder auch in die zweite Lage, die European Junior Bonds. Käme es zu Ausfällen – etwa durch einen Staatsbankrott – verspielt sich das innerhalb des Fonds. Im Zweifel fließen dann einfach keine Gelder mehr in die untere Sektglasreihe, wie Brunnermeier im Video erklärt.