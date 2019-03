Die dramatische Evakuierung des vor der Küste Norwegens in Seenot geratenen Kreuzfahrtschiffes ist unterbrochen worden. Hubschrauber sollen keine Menschen mehr von Bord der "Viking Sky" an Land fliegen, während Schlepper das Schiff in den Hafen der Stadt Molde bringen, wie der südnorwegische Rettungsdienst mitteilte.



Bislang sind rund 460 der 1.373 Passagiere und Besatzungsmitglieder vom Schiff an Land geholt worden. Die "Viking Sky" war wegen Problemen mit dem Antrieb in Seenot geraten.