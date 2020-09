Das Dortmunder Ordnungsamt bei der Evakuierung.

Quelle: Henning Kaiser/dpa

In zwei von vier Fällen hat sich in Dortmund der Verdacht von Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg bisher bestätigt. Die Fundorte sollen aber nicht veröffentlicht werden, teilte die Stadt auf Twitter mit. Die Bomben sollen noch heute entschärft werden.



Im Vorfeld war eine aufwendige Evakuierung in einem Wohngebiet durchgeführt worden. Insgesamt müssen rund 14.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Aus Sicht des Ordnungsamts seien die Evakuierungsmaßnahmen bislang gut verlaufen.