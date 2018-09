Am Samstagmorgen ist der Brand in der Raffinerie bei Ingolstadt ausgebrochen. Quelle: Sebastian Pieknik/News5/dpa

Auf dem Betriebsgelände einer Raffinerie der Firma Bayernoil östlich der Großstadt Ingolstadt hat es nach Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache eine Explosion gegeben. Dann entwickelte sich ein Großbrand in der Flüssiggas- und Flüssigbenzinanlage des Gaskraftwerks. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten am Samstagmorgen noch an.