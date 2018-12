Überflutetes Gebiet im Ort Lentigione.

Quelle: Italian Firefighters/ANSA/dpa

Unwetter und Hochwasser haben in Italien schwere Schäden angerichtet. Wegen Überschwemmungen musste in der Region Emilia-Romagna ein Ort evakuiert worden. Mehr als 1.000 Menschen wurden in der Gemeinde Lentigione in Sicherheit gebracht, weil der Damm des Flusses Enza gebrochen war, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.



Viele Häuser standen unter Wasser und Menschen mussten auf Hausdächern ausharren. Die Feuerwehr war mit Hubschraubern und Schlauchbooten im Rettungseinsatz.