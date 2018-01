Das Hochwasser aus dem Harz hat weiter nördlich liegende Städte erreicht. In Wolfenbüttel standen am Freitag Innenstadtbereiche unter Wasser, die Oker trat an einigen Stellen über die Ufer. In alten Häusern drücke zudem Grundwasser von unten in die Keller, sagte Bürgermeister Thomas Pink. Die Stadt rief Katastrophenalarm aus, der am Freitagnachmittag wieder aufgehoben wurde. Eine Straße am Rande der Altstadt stand zeitweise mehr als knietief unter Wasser. Häuser mussten evakuiert werden und die Anwohner wurden aufgerufen, ihre Autos in Sicherheit zu bringen. Teilweise wurde auch der Strom abgeschaltet.