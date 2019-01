Ein Panzer der syrischen Armee im Norden des Landes. Symbolbild

Quelle: XinHua/dpa

In Erwartung einer großen Offensive auf eine der letzten IS-Hochburgen in Syrien sind nach Angaben von Beobachtern Hunderte Menschen in Sicherheit gebracht worden. Mehr als 600 Menschen verschiedener Nationalitäten seien auf Lastwagen aus der Ortschaft Al-Susa im Osten der Provinz Dair as-Saur geholt worden. Das berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Es sei die bislang größte Evakuierungsaktion der Syrischen Demokratischen Kräfte in der Region gewesen.